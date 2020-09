Shiro : « Nous ne nous doutions pas que 3 ans plus tard, on se retrouverait à ce niveau ! » - Interview

Un point concernant Shiro

Pourquoi Shiro ?

Honnêtement, il n’y a pas vraiment d’histoire incroyable autour de ce nom, nous aimions la sonorité japonaise du mot !





Lors du lancement du studio, quelles étaient vos ambitions ?

Avez-vous abandonné la conception d’un jeu pour favoriser le développement d’un nouveau titre ?

Avec un RPG, un RTS et maintenant un Rogue-Lite, la diversité ne semble pas vous arrêter. Dans quelle branche aimeriez-vous secrètement partir pour l’élaboration d’un futur jeu ?

Avez-vous des regrets sur l’évolution du studio ?



Evoland 3 ?

L’idée a toujours été de réaliser des jeux en indépendant, avec une petite équipe et un projet innovant. L’entreprise grossissant, c’est le nombre de projets en parallèle qui a augmenté, le nombre de personnes par équipe n’a jamais dépassé les 10 personnes.Until Dark est actuellement le seul projet Shiro Games ayant été abandonné. Le jeu était un monde ouvert en 3D, avec une vue à la troisième personne, mais nous n’avons jamais réussi à rendre le concept réellement intéressant à nos yeux. Nous avons alors préféré nous concentrer sur Northgard.Je ne peux pas trop en révéler sur les prochains jeux Shiro, mais nous travaillons actuellement sur 3 projets (en plus de Northgard et de Darksburg), dont 2 dans des styles que nous n’avons pas encore exploré !Aucun pour le moment ! Le studio a bien grossi depuis Evoland 1 (développé à 4 alors que nous sommes aujourd'hui 35), et nous continuons à recruter. C’est le plus gros avantage à garder des équipes à taille réduite, il est possible de travailler sur plusieurs projets très variés en même temps, et c’est passionnant.

On nous pose très souvent la question. Pour le moment, la suite d’Evoland n’est pas prévue, mais on ne sait jamais.



Northgard et J2S





2 millions de copies vendues, c’est assez extraordinaire. Quel est votre ressenti à ce sujet ?

Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme pour remercier la communauté ?

Qui a eu l’idée du jeu en premier ?

Quel est votre clan favori ?

Pourquoi avoir choisi de décliner le titre en JDS ?

À 7 jours de la fin du Kickstarter, vous aviez plus de 4 900 contributeurs pour une somme engagée presque dix fois supérieure à votre objectif. Quelles étaient vos craintes et quelles sont à présent vos impressions ?

Darksburg





Pourquoi avoir choisi un Rogue-lite après le succès de votre RTS Northgard ?

Maintenant que la date de sortie est officielle, comptez-vous (à l’instar de Northgard) proposer des DLC permettant d’obtenir plus de personnages, de modes de jeux ou de terrains de jeux ?

Lors de nos parties, nous avons reconnu quelques références. Quels sont vos modèles pour cette nouvelle licence ?

Le jeu de société Northgard semble avoir ravi les fans, est-ce aussi une finalité pour Darksburg ?

Quel personnage affectionnez-vous le plus et pourquoi ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Édité par Shiro Games et sorti en 2017 sur PC, Northgard est un jeu de stratégie en temps réel. Prenez le contrôle de l'un des nombreux clans au sein des mythes et légendes nordiques et partez découvrir des terres tout aussi sauvages que belles et dangereuses.On est très heureux du succès de Northgard sur PC et consoles ! Lorsque nous avons sorti le jeu en Early Access, nous ne nous doutions pas que trois ans plus tard, on se retrouverait à ce niveau. Le jeu nous a clairement permis (et nous permet toujours) de voir l’avenir de Shiro Games de façon sereine et de faire grossir les équipes en fonction des besoins de nos nouveaux projets.Après les 12 mois d'accès anticipé, nous nous sommes imposé un rythme de mises à jour régulières gratuites, entrecoupé de sorties de DLC payants (non obligatoire pour jouer en multijoueur). Aujourd’hui, nous comptons continuer sur cette lancée. Après la sortie du Map Editor en mai, c’est un nouveau clan (le Clan du Lynx) qui arrivera en septembre, suivi d’une grosse mise à jour gratuite en fin d’année.C’est Nicolas, l’un des co-fondateurs, qui a eu l’idée d’un jeu de survie Viking, mais c’est Sébastien, l’autre co-fondateur, qui a orienté le projet vers un RTS.Le Clan de l’Ours !C’est le résultat d’une heureuse rencontre avec le concepteur du jeu, Adrian Dinu. Ce dernier avait déjà un concept de jeu ressemblant à Northgard, mais se passant dans la Grèce Antique. Il a fallu faire pas mal d’ajustements, mais nous sommes très heureux du résultat!Nous ne pensions pas que le projet attirerait autant de monde, c’est très encourageant pour nous et une preuve de l’attrait des joueurs pour la licence Northgard.Darksburg est un Rogue-Lite Hack'n'slash et dynamique de un à quatre joueurs dans un monde chaotique et rempli de zombie. À l'aide de vos meilleurs alliés, parvenez à déjouer les pièges et créatures diaboliques qui vous feront face. Pour plus d'informations, vous pouvez lire l'article concernant la découverte du jeu en suivant ce lien Au début du projet, Darksburg n’était pas un Rogue-lite, mais un Survival Game, à la Left 4 Dead, dans lequel les joueurs devaient terminer des niveaux pré-designés et tenter de faire le meilleur score. C’est après les premiers Play Test que nous avons décidé de bifurquer vers le genre Rogue Lite.Tout dépend de la réception des joueurs pendant les premières semaines qui suivent la sortie, nous supposons qu’au début, il nous faudra procéder à quelques ajustements niveau gameplay et équilibrage. Si la réception du jeu est à la hauteur de nos espérances, nous pensons pouvoir commencer à travailler la présence de DLC.L’idée était de mixer le sérieux d’une ambiance médiévale assez sombre tout en y ajoutant une invasion de zombies, des personnages hauts en couleur, qui réagissent à cette invasion comme dans un film de série Z. Nos influences principales sont Bienvenue à Zombieland et Shawn of the Dead pour le caractère des survivants et l’ambiance mi-horreur zombie, mi-goofy.Comme je vous l’ai précisé, le jeu de société Northgard est né d’une heureuse rencontre. À voir si le même genre d’opportunité se présente pour Darksburg.Sister Abigail est pour nous le personnage le plus intéressant à développer (du point de vue de son histoire).