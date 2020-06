Darksburg : Découverte et mise à jour Going Rogue

Proposé par le studio bordelais Shiro Games, déjà connu pour des jeux comme Northgard ou Evoland, Darksburg est hack'n'slash coopératif pour étoffer son catalogue qui vient s'enrichir avec la mise à jour Going Rogue.

Vous voici dans la fameuse ville de. Éprise par le mal qui la ronge et l'envahit progressivement jusqu'à décimer la population. C'est ici que vous entrez en jeu, vous, les reclus de la société prêts à tout pouret faire comprendre que vous jouez dans la cour des grands.Bien que l'arrivée desurne soit effective que depuis lecelui-ci possède un panel d'activité permettant de donner un avis concret sur l'évolution potentielle du titre. Actuellement,propose deux modes de jeux. Vous affronterez des hordes de zombies et êtres en tout genre afin deou suivrez l'histoire du lieu en question. Parmi eux, quatre sont actuellement disponibles allant du port auxComme nous le disions précédemment,est un jeu(contrôlés par d'autres joueurs ou l'IA). Basé sur l'aptitude de chaque joueur à maîtriser des compétences particulières, le titre laisse le choix, pour le moment, entre quatre personnages bien distincts. Il s'agit de compétences assez classiques jusqu'à maintenant sur lesquelles vous pourrez facilement attitrer le rôle deCes personnages n'en restent pas moins redoutables au combat. Vous devrez toutefois comprendre l'ensemble des compétences pour réussir à vous adapter au mieux aux possibilités de chacun.Chaque personnage possède un panel de compétences uniques qu'il vous sera possible d'améliorer avec la prise de niveau de ce dernier. Les premières parties peuvent donc sembler un peu difficiles, mais à force de gagner de l'expérience vos héros deviendront pSi l'on parle du style propre de, il est assez facile de l'assimiler à du. Bien entendu, ce n'est pas unmais les bases restent sensiblement identiques. La topographie des niveaux ne change jamais. Vous errerez donc dans des quartiers qui deviendront rapidement familiers où seule l'apparition des ennemis sera aléatoire. Nous pourrions parler de redondance et pourtant, la variété d'ennemis nous laisse dans l'obscurité totale quant à ce qui nous attend.Sans vouloir trop en dire, il existe des zombies spéciaux qui apparaîtront deet généralement dans des zones éloignées de vos personnages pour. Certains vous étrangleront dans l'ombre tandis que d'autres mettront tout en oeuvre pour entrer frénétiquement dans le combat. Apprenez le style de chacun et ne vous laissez pas surprendre.L'accès anticipé dene signifie pas que vous vous tournerez les pouces dans des mondes dénués de difficultés. Pour bien commencer, un mode novice est disponible. Vous apprendrez ainsi à comprendre votre personnage, mais aussi vos adversaires. Lorsque vous pensez maîtriser l'essentiel, c'est alors le moment de passerenla difficulté. La plage est donc de novice à cauchemardesque avec la possibilité, si vous trouvez toujours le jeu beaucoup trop simple, de partir en mode Versus. Ce dernier vous permettra d'affronter d'autres joueurs dans un mode. D'un côtéet de l'autre les zombies spéciaux. Nous pouvons une nouvelle fois mentionner une référence àpuisqu'il vous faudra réaliser lesen rajoutant l'intelligence de vrais joueurs contre celui des bots initiaux. De quoi permettre uneCinq quartiers sont actuellement disponibles pour cet accès anticipé deen commençant parjusqu'à. Lorsque vous choisissez votre niveau ou même si vous le prenez de, deux possibilités s'offrent à vous. La première vous plonge au cœur d'un quartier deoù vous devez réussir un certain nombre d'objectifs pour vous en sortir en vie. Vagabondez donc à la rencontre d'ennemis aussi intelligents que nombreux et mettez votre vie en jeu.Le second est sous forme de vagues. Vous êtes isolé sur une place qui souffre d'innombrables attaques de morts-vivants.et prenez le meilleur parti de votre composition de héros pour essayer de venir à bout deplus dangereuses les unes que les autres.Déployée depuis le, la mise à jourvous permet de combattre la horde sous un nouveau mode appelé. Dans ce mode de jeu vous ne serez plus quatre à jouer, mais restreint à un maximum de deux joueurs. La volonté des développeurs avec ce nouveau mode est de proposer un contenu innovant et différent de vos parties habituelles. Ceci étant, le but reste le même et vous devez trouver un moyen de vous échapper despar le biais d'un terrain construit de façon procédurale. Prenez l'ascendant à l'aide des nombreux objets que vous trouverez tout au long de votre périple pour combattreet revenants qui vous bloquent la route.rime souvent avecet pourtant, ici, la mort n'est pas un choix valorisant. En effet, si les deux joueurs viennent à périr, c'est l'entièreté de l'expérience et des objets durement gagnés que vous perdrez. Il faudra ainsi trouver le meilleur moyen de rester en vie et collaborer au maximum avec votre coéquipier. Les développeurs assurent qu'ils souhaitent ainsi proposer un contenu et unafin de bousculer les habitudes des adeptes ! Nous rappelons toutefois queest encore en phase de "bêta" et l'équipe continue à travailler sur des évolutions globales de ce dernier.Disponible sur Steam pour la somme de 20 €, notre partenaire