Red Hook Studios a, récemment, indiqué qu'un nouveau DLC payant, introduisant un mode de jeu particulier, arrive prochainement sur Darkest Dungeon II.

Disponible depuis plusieurs années maintenant, Darkest Dungeon II est toujours autant suivi par ses développeurs de chez Red Hook Studios. Ainsi, après plusieurs contenus additionnels, Darkest Dungeon II va prochainement accueillir un nouveau DLC payant, nommé The Butcher's Asylum, et comportant plusieurs nouveautés.

Darkest Dungeon II révèle son DLC The Butcher's Asylum

Il y a très peu de temps, Red Hook Studios a, effectivement, annoncé le DLC The Butcher's Asylum, à destination de Darkest Dungeon II. Ainsi, ce contenu additionnel payant introduira des nouveautés conséquentes, dont un tout nouveau mode de jeu : les joueurs et les joueuses seront invités à composer pour leur équipe afin d'affronter des ennemis dans une arène gladitoriale. D'ailleurs, durant ses combats, la communauté pourra consulter la jauge de foule, qui permet d'obtenir des effets conséquents « à condition de répondre aux demandes du public ». Sur la page dédiée audit DLC, nous pouvons lire les mots suivants :

Un nouveau schéma de gameplay centré sur notre fameux système de combat. Préparez-vous, combattez et faites tourner la roue pour obtenir des modificateurs de combat, des charmes ou des malédictions qui impacteront la manche suivante et créeront une expérience unique pour les joueurs.

En outre, le DLC The Butcher's Asylum de Darkest Dungeon II ajoutera un tout nouveau personnage jouable : Madame Loyale. Pour l'occasion, Red Hook Studios a partagé un trailer présentant le DLC, mais aussi une fenêtre de sortie, qui reste malheureusement assez vague.

Le DLC The Butcher's Asylum de Darkest Dungeon II a une fenêtre de sortie

Red Hook Studios a annoncé que le DLC The Butcher's Asylum de Darkest Dungeon II se rendra disponible au cours de l'année 2027. Sur Steam, il est indiqué que le contenu additionnel devrait arriver durant le premier trimestre de l'année prochaine. Or, comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, alors que le prix du DLC n'est pas encore connu non plus.

Rendez-vous, dans tous les cas, en 2027 pour plonger dans le DLC The Butcher's Asylum de Darkest Dungeon II. Le titre de Red Hook Studios est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.