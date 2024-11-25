Darkest Dungeon II dévoile la date de sortie du mode Kingdoms et du DLC Inhuman Bondage

Red Hook Studios a, récemment, annoncé la date de sortie du DLC Inhuman Bondage et du mode de jeu gratuit, Kingdoms, de Darkest Dungeon II.

Une date de sortie pour le mode de jeu Kingdoms et DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II

Darkest Dungeon II's new FREE game mode Kingdoms, along with its first of three adventure modules Hunger of the Beast Clan, as well as our second paid DLC, Inhuman Bondage, will release simultaneously on January 27, 2025.



Wishlist Inhuman Bondage here: https://t.co/1ikYfL4jCR pic.twitter.com/J0548nam0f — Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) November 25, 2024

Kingdoms est une expérience parallèle à la campagne narrative de DDII (Confessions), et remixe presque tous les systèmes du jeu. Les joueurs voyageront d'auberge en auberge sur une carte persistante du royaume, s'efforçant de terminer une quête avant la fin du temps imparti. Ils devront défendre des territoires contre une nouvelle menace, remplir des contrats, améliorer et protéger les auberges, tout en alternant les héros de leurs équipes pour permettre à leurs membres les plus épuisés de se reposer.

Les joueurs et les joueuses ayant apprécié, le roguelike tactique et dungeon crawler de Red Hook Studios, vont bientôt avoir une bonne raison de retourner sur le jeu. Les développeurs ont dévoilé, il y a très peu de temps,Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,(version PC). Le studio précise qu'à cette date, c'est le premier module d'aventure, baptisé « Hunger of the Beast Clan », de Kingdoms qui se rendra disponible. Deux autres sont prévus, par la suite. Kingdoms et le DLC Inhuman Bondage débarqueront plus tard sur consoles.À propos du mode de jeu gratuit Kingdoms de, les développeurs indiquent que les joueurs « devront défendre le royaume contre les incursions de nouvelles factions ennemies ». Le directeur créatif du jeu, Chris Bourassa, a ainsi déclaré :En ce qui concerne. À cet endroit, les joueurs et les joueuses devront faire face à une « menace corrosive et visqueuse » et pourront, en outre, récupérer diverses récompenses. Grâce à ce contenu additionnel, la communauté pourra également incarner un nouveau personnage, soit l'Abomination, qui dispose de sa propre histoire et mécaniques.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).