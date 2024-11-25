Darkest Dungeon II dévoile la date de sortie du mode Kingdoms et du DLC Inhuman Bondage

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2024 à 16h53
Red Hook Studios a, récemment, annoncé la date de sortie du DLC Inhuman Bondage et du mode de jeu gratuit, Kingdoms, de Darkest Dungeon II.
Darkest Dungeon II dévoile la date de sortie du mode Kingdoms et du DLC Inhuman Bondage
Les joueurs et les joueuses ayant apprécié Darkest Dungeon II, le roguelike tactique et dungeon crawler de Red Hook Studios, vont bientôt avoir une bonne raison de retourner sur le jeu. Les développeurs ont dévoilé, il y a très peu de temps, la date de sortie du mode de jeu Kingdoms et du DLC Inhuman Bondage, à destination de Darkest Dungeon II.

Une date de sortie pour le mode de jeu Kingdoms et DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II

Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Red Hook Studios a, en effet, annoncé que le mode de jeu gratuit Kingdoms et le DLC Inhuman Bondage arriveront le 27 janvier 2025 sur Darkest Dungeon II (version PC). Le studio précise qu'à cette date, c'est le premier module d'aventure, baptisé « Hunger of the Beast Clan », de Kingdoms qui se rendra disponible. Deux autres sont prévus, par la suite. Kingdoms et le DLC Inhuman Bondage débarqueront plus tard sur consoles.
À propos du mode de jeu gratuit Kingdoms de Darkest Dungeon II, les développeurs indiquent que les joueurs « devront défendre le royaume contre les incursions de nouvelles factions ennemies ». Le directeur créatif du jeu, Chris Bourassa, a ainsi déclaré : 
Kingdoms est une expérience parallèle à la campagne narrative de DDII (Confessions), et remixe presque tous les systèmes du jeu. Les joueurs voyageront d'auberge en auberge sur une carte persistante du royaume, s'efforçant de terminer une quête avant la fin du temps imparti. Ils devront défendre des territoires contre une nouvelle menace, remplir des contrats, améliorer et protéger les auberges, tout en alternant les héros de leurs équipes pour permettre à leurs membres les plus épuisés de se reposer.
En ce qui concerne le DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II, celui-ci apportera une toute nouvelle mini-région, à savoir les Catacombes. À cet endroit, les joueurs et les joueuses devront faire face à une « menace corrosive et visqueuse » et pourront, en outre, récupérer diverses récompenses. Grâce à ce contenu additionnel, la communauté pourra également incarner un nouveau personnage, soit l'Abomination, qui dispose de sa propre histoire et mécaniques.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que Darkest Dungeon II est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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