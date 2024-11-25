Darkest Dungeon II dévoile la date de sortie du mode Kingdoms et du DLC Inhuman Bondage

Darkest Dungeon II se dote du mode de jeu gratuit Kingdoms et d'un nouveau DLC
Darkest Dungeon II a, très récemment, accueilli le mode de jeu gratuit, Kingdoms, mais aussi un nouveau DLC, Inhuman Bondage.
À propos du mode de jeu gratuit Kingdoms de Darkest Dungeon II, les développeurs indiquent que les joueurs « devront défendre le royaume contre les incursions de nouvelles factions ennemies ». Le directeur créatif du jeu, Chris Bourassa, a ainsi déclaré :
Darkest Dungeon II's new FREE game mode Kingdoms, along with its first of three adventure modules Hunger of the Beast Clan, as well as our second paid DLC, Inhuman Bondage, will release simultaneously on January 27, 2025.— Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) November 25, 2024
Wishlist Inhuman Bondage here: https://t.co/1ikYfL4jCR pic.twitter.com/J0548nam0f
Kingdoms est une expérience parallèle à la campagne narrative de DDII (Confessions), et remixe presque tous les systèmes du jeu. Les joueurs voyageront d'auberge en auberge sur une carte persistante du royaume, s'efforçant de terminer une quête avant la fin du temps imparti. Ils devront défendre des territoires contre une nouvelle menace, remplir des contrats, améliorer et protéger les auberges, tout en alternant les héros de leurs équipes pour permettre à leurs membres les plus épuisés de se reposer.En ce qui concerne le DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II, celui-ci apportera une toute nouvelle mini-région, à savoir les Catacombes. À cet endroit, les joueurs et les joueuses devront faire face à une « menace corrosive et visqueuse » et pourront, en outre, récupérer diverses récompenses. Grâce à ce contenu additionnel, la communauté pourra également incarner un nouveau personnage, soit l'Abomination, qui dispose de sa propre histoire et mécaniques.
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