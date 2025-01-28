Darkest Dungeon II se dote du mode de jeu gratuit Kingdoms et d'un nouveau DLC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2025 à 12h30
Darkest Dungeon II a, très récemment, accueilli le mode de jeu gratuit, Kingdoms, mais aussi un nouveau DLC, Inhuman Bondage.
Darkest Dungeon II se dote du mode de jeu gratuit Kingdoms et d'un nouveau DLC
Comme annoncé à la fin du mois de novembre 2024, Darkest Dungeon II a fait le plein de nouveautés, il y a très peu de temps. C'est un tout nouveau mode de jeu gratuit ainsi qu'un nouveau DLC payant qui attendent les joueurs et les joueuses de Darkest Dungeon II.

Le mode de jeu Kingdoms et le DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II disponibles

Le mode Kingdoms, et son premier module d'aventure, de Darkest Dungeon II

En effet, depuis le 27 janvier 2025, celles et ceux qui jouent à Darkest Dungeon II sur PC peuvent essayer un tout nouveau mode de jeu, baptisé Kingdoms, sur le roguelite de Red Hook Studios. Pour être plus précis, c'est le premier module d'aventure thématique, nommé Hunger of the Beast Clan, du mode Kingdoms qui vient de se rendre disponible. Il s'agit d'un mode de jeu qui propose une expérience parallèle à l'aventure principale. Via ce premier module, la communauté doit affronter la faction des Beastmen.
Avec Kingdoms, nous avons remixé notre propre jeu ! Il s'agit d'une expérience autonome entièrement nouvelle au sein de Darkest Dungeon II. Vous améliorerez et défendrez des auberges tout en parcourant une carte ardue et en accomplissant une quête pour vaincre le chef du Beast Clan. Non seulement cette version ajoute d'innombrables nouvelles fonctionnalités et de nouveaux ennemis, mais Kingdoms va continuer à se développer cette année - nous avons deux modules d'aventure supplémentaires en préparation - tous gratuits.
- Chris Bourassa, cofondateur et directeur créatif de Red Hook Studios.
Miniature vidéo

Le DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II est arrivé

En plus du mode de jeu Kingdom, Darkest Dungeon II vient d'accueillir le DLC Inhuman Bondage. Ce contenu additionnel, qui est vendu à 9,75 euros sur Steam, ajoute une toute nouvelle mini-région, à savoir Les Catacombes, qui abrite « une menace corrosive et visqueuse » ainsi qu'une nouvelle faction ennemie.
Inhuman Bondage marque le retour d'un héros puissant et unique, d'une nouvelle mini-région avec sa propre faction, ses propres mécaniques et ses propres récompenses. Ce DLC s'intègre parfaitement au mode de jeu original Confessions et au nouveau mode Kingdoms, apportant de la variété et des défis pour tous les joueurs.
Dans cette zone, les joueurs et les joueuses peuvent également mettre la main sur des objets inédits. L'Abomination, un personnage conçu en collaboration avec les contributeurs de la campagne Kickstarter, est également disponible via le DLC Inhuman Bondage de Darkest Dungeon II.

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Pour le moment, le mode de jeu Kingdoms et le DLC Inhuman Bondage sont seulement disponibles sur la version PC de Darkest Dungeon II, et arriveront plus tard sur consoles. Pour rappel, Darkest Dungeon II est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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