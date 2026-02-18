Preview : Cthulhu The Cosmic Abyss : Big Bad Wolf s'attaque aux abysses

Le studio bordelais Big Bad Wolf transpose l'univers de Lovecraft dans un futur dystopique avec Cthulhu: The Cosmic Abyss. Nous avons plongé dans les deux premiers chapitres de ce thriller d'investigation sous-marin qui promet enquêtes poussées et ambiance oppressante. Premières impressions.

L'univers lovecraftien : un bref rappel pour les néophytes



R'lyeh en 2053 : la technologie face aux mythes

Une ambiance oppressante qui capte immédiatement



Des outils d'investigation ambitieux et intelligents









Des énigmes exigeantes mais modulables









Une version preview qui demande de la vigilance



Un potentiel lovecraftien prometteur

Connu pour ses RPG narratifs The Council et Vampire: The Masquerade – Swansong, Big Bad Wolf change de registre sans renier son ADN. Après les intrigues politiques du XVIIIe siècle et l'univers vampirique du Monde des Ténèbres, le studio français nous propulse en 2053, dans un futur où l'humanité épuisée se tourne vers les ressources des abysses océaniques.Lors de la présentation du jeu, l'équipe a affiché une ambition claire qui est de. Enquêtes approfondies, narration prenante et angoissante, mécaniques de choix impactantes. En bref, le studio souhaite capitaliser sur son expertise narrative tout en l'amplifiant. Une promesse audacieuse que nous avons pu vérifier sur les deux premiers chapitres.Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers lovecraftien, quelques éléments de contexte s'imposent. Howard Phillips Lovecraft, auteur américain du début du XXe siècle, a créé un univers d'horreur cosmique où l'humanité n'est qu'une poussière insignifiante face à des entités anciennes et incompréhensibles. Au cœur de ce panthéon de créatures se trouve Cthulhu, une divinité tentaculaire emprisonnée dans la cité engloutie de R'lyeh, au fond de l'océan Pacifique.Dans les récits lovecraftiens,. C'est cette tension entre la quête de vérité et la préservation de sa santé mentale qui constitue le sel de l'horreur lovecraftienne. Un équilibre délicat que Big Bad Wolf va devoir retranscrire dans son titre.Dans, nous incarnons Noah, un enquêteur d'ANCILE, une division secrète d'Interpol spécialisée dans les affaires occultes. Sa mission : élucider la mystérieuse disparition de mineurs dans une station des profondeurs du Pacifique. Accompagné de Key, une IA,, la légendaire cité de R'lyeh et toutes les conséquences qui lui sont liées. Le pitch pose d'emblée les fondations d'un thriller claustrophobique où l'isolat des grands fonds rejoint l'angoisse cosmique chère à Lovecraft.Dès les premières minutes de jeu,. La direction artistique mérite d'être soulignée puisque Big Bad Wolf a su créer une atmosphère oppressante qui capture ou du moins se rapproche fidèlement de l'essence même de l'horreur lovecraftienne.Les environnements jouent avec une certaine aisance sur les contrastes entre la technologie aseptisée des installations humaines et l'aspect bestiale et « hors du temps » lié à Cthulhu. En outre, l'Unreal Engine 5 semble permettre au studio de retranscrire ces structures qui défient les lois de la physique, essentielles pour rendre justice à la vision de Lovecraft.Même si nous n'en avons eu que les bribes et que la Preview s'arrête au moment où la narration prend son sens, l'histoire se révèle bien pensée et donne envie d'en découvrir toujours plus, quitte à mettre en péril la santé mentale de Noah (et la notre par la même occasion)., et sur ces deux premiers chapitres, le pari est naissant, mais plutôt réussi.Le système d'enquête constitue l'un des points forts du titre. Les joueurs disposent d'outils puissants pour gérer la masse considérable d'informations récoltées.Certaines ressources peuvent même interagir entre elles, permettant de répondre à des questionnements précis et de faire progresser l'investigation. Notez, en ce sens, que l'IA Key joue un rôle central dans cette dynamique, servant à la fois de guide et de garde-fou rationnel face à la descente progressive dans l'irrationnel, Bien que cette dernière n'ait certainement pas dévoilée tout son potentiel pendant notre phase de test.Les énigmes sont de qualité et demandent une réelle réflexion.. Cette approche méthodique peut toutefois représenter un défi pour les non-initiés : la réflexion parfois très poussée risque de casser le rythme et d'imposer de nombreux allers-retours avant de comprendre où aller ou quoi faire.L'IA Key rappelle régulièrement qu'il reste des choses à accomplir, mais cela peut parfois accentuer la frustration lorsqu'on tourne en rond. Conscient de cette problématique,. Des indices supplémentaires peuvent être demandés, permettant d'adapter la complexité des énigmes à différents profils de joueurs - une excellente initiative pour rendre l'expérience accessible sans sacrifier la profondeur.Il convient d'être transparent :. Les développeurs nous avaient prévenus que cette version n'était pas finalisée et qu'il manquerait certains éléments, ce qui est tout à fait normal à ce stade de développement.L'équipe nous a assuré que l'ensemble de ces problèmes techniques serait résolu pour la sortie du 16 avril, mais. Nous ne tenons pas rigueur à Big Bad Wolf de ces soucis techniques sur une build de préproduction - c'est précisément l'intérêt de ces sessions preview que de permettre aux développeurs de corriger ces aspects avant le lancement. Cependant, la qualité technique au jour J sera déterminante pour la réussite du titre.Malgré les quelques longueurs et problèmes techniques rencontrés sur cette preview,. La qualité de la direction artistique, l'ambiance soigneusement travaillée et surtout la dimension narrative donnent véritablement envie d'en apprendre toujours plus sur les mystères de R'lyeh, même au prix de la santé mentale de Noah.Le studio semble avoir compris ce qui fait l'essence de l'horreur lovecraftienne puisque ce n'est pas le monstre lui-même qui terrifie, bien qu'il reste une tension permanente, mais la découverte progressive d'une vérité qui dépasse l'entendement humain., le studio pourrait signer l'une des bonnes surprises lovecraftiennes de 2026.Le pari est ambitieux, mais les fondations sont solides. Rendez-vous le 16 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour plonger définitivement dans les abysses cosmiques.