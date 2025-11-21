Ce jeu qui mélange Bloodborne et Hollow Knight refait parler de lui avec une bonne nouvelle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 11h33
Un nouveau metroidvania, qui semble être un mélange d'Hollow Knight et de Bloodborne, doit arriver sur diverses plateformes.
Ce jeu qui mélange Bloodborne et Hollow Knight refait parler de lui avec une bonne nouvelle
Hollow Knight et Bloodborne sont deux licences qui ont fortement marqué le paysage vidéoludique. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir de nouveaux jeux s'inspirer de ces deux mastodontes. D'ailleurs, le titre de Mongoose Rodeo, Crowsworn, ravira certainement les amoureux d'Hollow Knight et Bloodborne.

Crowsworn débarquera sur PC et consoles

crowsworn-personnage
Durant le Xbox Partner Preview du 20 novembre 2025, le metroidvania de Mongoose Rodeo, Crowsworn, a refait parler de lui en annonçant une très bonne nouvelle, via un nouveau trailer. En effet, Crowsworn n'arrivera pas seulement sur PC, mais aussi sur consoles, notamment sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Par ailleurs, Microsoft a indiqué que le titre entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass. Reste à savoir quels abonnements seront requis et quand Crowsworn se rendra disponible.

Miniature vidéo

Pas de date de sortie pour Crowsworn

crowsworn-plateforme
Avec une campagne Kickstarter plus que réussie, qui a rassemblé plus de 19 000 contributeurs, Crowsworn est très attendu par la communauté. Cependant, le titre, qui a été reporté en 2023, ne possède pas encore de date de sortie précise. Il faut donc attendre une nouvelle communication officielle de la part de Mongoose Rodeo pour savoir quand nous pourrons arpenter le royaume de Fearanndal. Évidemment, nous vous tiendrons informés.

Qu'est-ce que Crowsworn ?

Comme dit précédemment, Crowsworn est considéré comme un metroidvania, avec un univers dark fantasy. Comme vous pourrez le constater via le nouveau trailer, les visuels, l'ambiance et le gameplay de Crowsworn ne sont pas sans rappeler les opus Hollow Knight et Bloodborne.

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Ainsi, sur le titre de Mongoose Rodeo, les joueurs et les joueuses seront invités à explorer le royaume de Fearanndal, qui fut autrefois prospère et désormais habité par de nombreuses créatures cauchemardesques.
Explorez un vaste monde interconnecté et combattez des hordes de monstres qui errent dans les terres oubliées. Découvrez des secrets et débloquez de nouvelles capacités pour augmenter votre arsenal d'armes et de pouvoirs dévastateurs. Partez à l'aventure pour trouver un moyen de lever l'ancienne malédiction et de percer le mystère qui se cache derrière ses origines tout en essayant de découvrir la vérité et d'obtenir votre rédemption.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crowsworn est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Woh! (invité) Le 21/11/2025 à 11:38

Ça peut-être très très cool! J'espère qu'il sortira en 2026