Ce jeu qui mélange Bloodborne et Hollow Knight refait parler de lui avec une bonne nouvelle

Un nouveau metroidvania, qui semble être un mélange d'Hollow Knight et de Bloodborne, doit arriver sur diverses plateformes.

Crowsworn débarquera sur PC et consoles

Pas de date de sortie pour Crowsworn

Qu'est-ce que Crowsworn ?

















Explorez un vaste monde interconnecté et combattez des hordes de monstres qui errent dans les terres oubliées. Découvrez des secrets et débloquez de nouvelles capacités pour augmenter votre arsenal d'armes et de pouvoirs dévastateurs. Partez à l'aventure pour trouver un moyen de lever l'ancienne malédiction et de percer le mystère qui se cache derrière ses origines tout en essayant de découvrir la vérité et d'obtenir votre rédemption.

Hollow Knight et Bloodborne sont deux licences qui ont fortement marqué le paysage vidéoludique. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir de nouveaux jeux s'inspirer de ces deux mastodontes. D'ailleurs,Durant le Xbox Partner Preview du 20 novembre 2025,. En effet,Par ailleurs,. Reste à savoir quels abonnements seront requis et quand Crowsworn se rendra disponible.Avec une campagne Kickstarter plus que réussie, qui a rassemblé plus de 19 000 contributeurs, Crowsworn est très attendu par la communauté. Cependant,. Il faut donc attendre une nouvelle communication officielle de la part de Mongoose Rodeo pour savoir quand nous pourrons arpenter le royaume de Fearanndal. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Comme dit précédemment,. Comme vous pourrez le constater via le nouveau trailer, les visuels, l'ambiance et le gameplay de Crowsworn ne sont pas sans rappeler les opus Hollow Knight et Bloodborne.Ainsi, sur le titre de Mongoose Rodeo, les joueurs et les joueuses seront invités à explorer le royaume de Fearanndal, qui fut autrefois prospère et désormais habité par de nombreuses créatures cauchemardesques.Rappelons, en guise de conclusion, queest attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.