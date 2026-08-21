Crossfire veut révolutionner les jeux de tir à la troisième personne, et nous explique comment

Le studio That's No Moon dévoile les coulisses de son prochain jeu, Crossfire. Avec la volonté de bousculer un genre souvent jugé stagnant, les développeurs promettent une expérience narrative forte et un système de couverture innovant, le tout propulsé par le moteur Unreal Engine 5.

L'industrie du jeu vidéo a souvent tendance à se reposer sur ses acquis, particulièrement dans le domaine très codifié du jeu de tir à la troisième personne. C'est exactement ce constat qui a poussé le studio That's No Moon à vouloir bousculer les conventions avec son nouveau projet basé sur la célèbre franchise Crossfire. Récemment, une vidéo dévoilant les coulisses du développement a permis de mieux comprendre la vision créative de cette équipe ambitieuse, bien décidée à sortir le genre de sa léthargie.

Une vision créative assumée pour bousculer les codes

Le premier épisode d'une série de carnets de développeurs, produite en collaboration avec GameSpot et Secret Tape, met en lumière la philosophie du studio. Les créateurs estiment que le jeu de tir à la troisième personne souffre actuellement d'un manque d'innovation flagrant. Pour y remédier, ils ont choisi d'allier leur désir de changement à la richesse de la licence Crossfire, propriété de Smilegate. L'objectif est de proposer une aventure profondément narrative et centrée sur ses personnages, loin des standards purement multijoueur qui saturent le marché.

L'équipe explique comment cette synergie entre une vision d'auteur et une franchise établie permet de repositionner Crossfire sur l'échiquier vidéoludique mondial. Le pari est osé, mais la passion qui anime les membres du studio laisse présager une œuvre singulière.

Nous voulons apporter des changements significatifs à la façon dont nous apprécions les jeux de tir aujourd'hui.





Le moteur Unreal Engine 5 au service de l'immersion

Parmi les innovations majeures abordées dans cette vidéo, le système de couverture retient particulièrement l'attention. Dans un jeu de tir, la gestion de l'espace et la fluidité des mouvements sont cruciales. Grâce à l'utilisation du moteur Unreal Engine 5, les développeurs ont pu expérimenter de nouvelles approches techniques pour rendre les affrontements plus dynamiques et imprévisibles.

Par exemple, un développeur s'est filmé lui-même en train de se mettre à couvert dans la vie réelle. Cette démarche, bien que cocasse, illustre parfaitement le niveau de détail et le souci de réalisme recherchés par That's No Moon. En étudiant les mouvements naturels du corps humain face au danger, l'équipe espère retranscrire une sensation d'urgence et d'immersion inédite manette en main.

Si le studio semble avoir été touché par des licenciements, comme une grande partie des autres acteurs de l'industrie, le projet reste bien vivant et cette présentation vidéo se veut rassurante et met en avant la cohésion d'une équipe soudée autour d'un objectif commun. La promesse d'un titre capable de redéfinir les standards de l'action à la troisième personne est alléchante, et il nous tarde d'en découvrir davantage.

Crossfire est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée.