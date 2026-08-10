Des licenciements frappent les créateurs de Crossfire deux mois après son annonce

Deux mois seulement après avoir dévoilé son ambitieux jeu de tir Crossfire, le studio That's No Moon traverse déjà une zone de turbulences. 14 développeurs auraient été licenciés, soulevant des interrogations sur l'avenir de ce titre prometteur porté par des vétérans de l'industrie.

Le Summer Game Fest a été le théâtre d'une annonce remarquée. Vous vous souvenez peut-être de celle du studio That's No Moon, fondé il y a environ cinq ans par d'anciens talents de Naughty Dog et Infinity Ward, qui présentait son tout premier projet. Ce jeu de tir à la troisième personne, nommé Crossfire, promettait une approche cinématographique et un système de couverture dynamique novateur. Mais l'euphorie aura été de courte durée.

Une vague de départs inattendue

Selon les informations rapportées par IGN, le développeur californien viendrait de se séparer d'une partie de ses effectifs. Plusieurs employés ont pris la parole sur les réseaux professionnels pour annoncer leur départ forcé. Au total, quatorze membres de l'équipe seraient concernés par cette restructuration soudaine. Une situation d'autant plus troublante que le jeu n'a même pas encore de fenêtre de sortie officielle.

Parmi les profils touchés, on retrouve notamment un artiste conceptuel senior ainsi qu'un artiste en environnement qui vivait là sa toute première expérience dans l'industrie du jeu vidéo. Le studio n'a pour le moment fait aucune déclaration officielle concernant ces licenciements, laissant planer le doute sur les raisons exactes de cette décision.

Le défi de l'univers Crossfire

Ce nouveau revers s'inscrit dans un contexte difficile pour la franchise de Smilegate. Si le titre original a connu un succès phénoménal en Asie, ses déclinaisons récentes ont eu beaucoup de mal à convaincre le public occidental. Les campagnes narratives de CrossfireX, pourtant développées par le prestigieux studio Remedy Entertainment, ont été fermées un peu plus d'un an après leur lancement. De même, le jeu de stratégie Crossfire Legion a été retiré des boutiques numériques l'année dernière.

Le projet de That's No Moon porte donc de lourdes responsabilités. Mettant en scène une mercenaire nommée Layla et son antagoniste Cross, le jeu doit proposer des affrontements intenses contre des soldats humains, mais aussi face à une mystérieuse menace existentielle prenant la forme de zombies.

Ces licenciements chez That's No Moon viennent malheureusement s'ajouter à une longue liste de réductions d'effectifs dans l'industrie vidéoludique. Que ce soit les géants tels que Microsoft, Bungie ou EA, ou des indépendants, ont tous dû réduire la voilure ces derniers mois.

Cette restructuration précoce interroge sur la viabilité du projet à long terme, même si le potentiel technique montré lors de l'annonce reste indéniable.

Il faudra désormais patienter pour savoir si ces départs impacteront le développement de ce jeu prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Plus d'informations pourraient être dévoilées lors de la gamescom, fin août, ou des Game Awards, en décembre.