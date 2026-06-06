Crossfire : Les anciens de Naughty Dog et Call of Duty dévoilent un jeu d'action époustouflant

Le Summer Game Fest a levé le voile sur Crossfire, une expérience solo ambitieuse développée par d'anciens cadres de Naughty Dog. Ce titre d'action tactique à la troisième personne promet de révolutionner le genre avec une approche cinématographique et une mécanique de couverture inédite.

Le studio That's No Moon a frappé fort lors du Summer Game Fest en dévoilant Crossfire. Fondée en 2021 par Taylor Kurosaki et Jacob Minkoff, deux figures emblématiques ayant œuvré sur la campagne de Call of Duty: Modern Warfare et au sein de Naughty Dog, cette nouvelle entité affiche des ambitions démesurées. Loin du célèbre jeu de tir multijoueur coréen dont il partage le nom, ce nouveau projet prend la forme d'une aventure solo à la troisième personne, misant sur une narration dense et un réalisme saisissant.

L'alliance inattendue de deux ennemis jurés

L'intrigue de Crossfire nous transporte dans les environnements hostiles et spectaculaires des montagnes de l'Atlas. L'histoire se concentre sur deux agents issus de factions opposées, Layla et Cross. Face à une menace d'une ampleur sans précédent qui met leur survie en péril, ces deux soldats que tout oppose sont contraints de former une alliance précaire.

Le récit promet d'explorer la relation fragile entre ces deux protagonistes, tout en insistant sur leur lutte psychologique pour préserver leur humanité au cœur du chaos. L'approche cinématographique revendiquée par les développeurs laisse présager des séquences fortes en émotion, soutenues par une réalisation technique de haute volée.

Une révolution pour les jeux de tir à la troisième personne

La véritable force de Crossfire semble résider dans son approche du gameplay, et plus particulièrement dans sa refonte totale des mécaniques de couverture. Le studio a développé un système baptisé « Adaptive Cover », conçu pour récompenser la réflexion tactique, l'infiltration et la réactivité.

Cette technologie ajuste automatiquement la posture du personnage en fonction du relief et de la ligne de vue ennemie, rendant les déplacements et les échanges de tirs beaucoup plus organiques.

Dans la pratique, la protagoniste Layla adaptera ses mouvements de manière fluide à son environnement. Les développeurs affirment qu'il s'agit d'une compétence active que les joueurs devront maîtriser, modifiant radicalement la façon d'interagir avec le décor. Les affrontements s'annoncent particulièrement punitifs, exigeant une observation minutieuse du terrain et des changements de position constants pour espérer survivre face à des adversaires redoutables.

Pour donner vie à cette épopée sombre et réaliste, That's No Moon s'est offert les services d'acteurs reconnus. Claudia Doumit prêtera ses traits et sa voix au personnage de Layla, tandis que Ricky Whittle incarnera Cross. Leurs performances en capture de mouvement devraient grandement contribuer à l'immersion et à la dimension cinématographique du titre.

Attendu sur Xbox Series, PS5 et PC via Steam et l'Epic Games Store, Crossfire n'a pour le moment dévoilé aucune date de sortie officielle.