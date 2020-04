Cranked Up dévoile le contenu de son accès anticipé

C'est un nouveau jeu développé par une équipe indépendante et française qui vient rejoindre d'ici peu les Early Access de Steam. Préparez-vous à rencontrer pitreries et Donuts dans cet opus haut en couleur.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est le nom de l'équipe de développeurs à l'origine deet basée sur Montpellier. Fondé en 2019, le studio est victime d'une extension rapide, comptant compterdans ses rangs à l'heure actuelle. Cette dernière vous propose de découvrir le jeu sur lequel tous leurs efforts sont consacrés et qui vous mettra dans la peau dechargés de combattre uneCranked Up propose une campagne solo, mais aussi un mode coopératif allantpour profiter au maximum de ce monde onirique et amusant. Comme si jouer des donuts n'était pas assez amusant, les développeurs ont doté ces derniers de fusées pour les aider au mieux à se propulser dans ce monde coloré. Le jeu propose un mode en ligne, mais aussi hors-ligne accompagné de personnages aussi insolites que loufoques à la découverte d'un environnement plein de surprises, parfois même incompréhensible.Dès sa sortie et malgré son état d'accès anticipé,se verra doté de plus de 40 niveaux composés de secrets, d'objets cachés et deà déverrouiller. Bien sûr, les développeurs ne s’arrêteront pas là et prévoientà mesure des retours qu'ils auront.Vous ne resterez toutefois pas sur votre faim sur les niveaux qui seront proposés puisqu'il vous faudra sauter, rebondir, vous laisser propulser à l'aide de fusées pour finalement finir votre course dans. Si la faim ne vous tiraille pas déjà, invitez vos amis pour le petit déjeuner en récupérant des, des tranches de pizza diaboliques et d'autres mets tout aussiPartez à la découverte du monde au sein d'une campagne solo déjantée pour sauveret découvrir ce qui est arrivé à votre monde. Vous trouvez que le jeu n'a aucun sens ?, vous êtes à présent en phase avec l'équipe de développement.L'arrivée surest prévue pour le 19 mai 2020 au prix de