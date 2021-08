Coromon se dévoile et affirme son amour pour les jeux de capture de créatures

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si vous êtes amateur ou amatrice des jeux rétro, et plus particulièrement des JRPG,saura sans doute vous séduire. Non sans rappeler les premiers Pokémon,, avec des pixels haut en couleur. Son principe est assez simple,, chacun disposant de ses propres animations lors des captures.Comme tout Pokémon-like qui se respecte, les joueurs devront entraîner leurs bêtes pour ensuite défier leurs amis dans des combats occasionnels, ainsi que dans des combats compétitifs. De ce fait, cela signifie que les créatures auront en leur possession plusieurs attaques pour mettre K.O leurs ennemis, et ce, que ce soit en combat contre un dresseur rival, ou pour une capture d'un coromon.Par ailleurs, pour les amateurs de sensations fortes et de défis, six coromon Titans seront répartis à différents endroits de Velua. Les joueurs pourront s'ils le souhaitent décider de les affronter, puis peut-être les capturer. Toutefois, ces derniers se montreront très puissants, et ils seront bien souvent la source de nombreuses intrigues au cours de leur périple.Bien quea annoncé sa parution sur PC pour le premier trimestre 2022. De plus, une démo est disponible sur sa page Steam en téléchargement en attendant sa sortie définitive.