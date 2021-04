Core débarque en exclusivité, avec plus de 20 000 jeux, sur l'Epic Games Store

Des milliers de nouveaux jeux sur l'Epic Game Store grâce à Core

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore la chance de connaître Core, il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous retrouverez des dizaines de milliers de jeux,, créés par la communauté pour la communauté,. Bien entendu,, l'avantage de ce type de plateforme résidant dans le fait que les différents jeux sont accessibles rapidement et peuvent, pour certains, être interconnectés, tout en permettant à certains joueurs imaginatifs de créer leur propre jeu en l'espace de quelques heures, voire quelques minutes.Après d'âpres négociations entre Epic Games et Manticore Games, les deux sociétés s'étaient entendues pour le développement de la plateforme Core, l'arrivée sur l'Epic Games Store, au vu de sa popularité grâce à des titres tels que Fortnite et Rocket League, devant permettre de séduire des joueurs en quête de nouvelles aventures, mais aussi des développeurs imaginatifs ayant les capacités à proposer de nouvelles expériences uniques grâce aux outils offerts par Core.Parmi les quelques 20 000 jeux d'ores et déjà disponibles sur Core, certains d'entre eux s'annoncent déjà comme étant particulièrement originaux, de par les concepts proposés, ou aboutis, grâce aux expériences de jeu livrées. Nous vous avons préparé une petite sélection de titres à tester rapidement et sans aucune modération.Extrêmement ludique et original, Tumbleweed Typo Hunters vous plongera dans le monde sauvage du Far West, lequel sera entièrement composé de textes 3D. Incarnant un redoutable chasseur de primes indépendant, vous devrez gagner votre vie en traquant les mots mal orthographiés afin de toucher des primes plus ou moins élevées en fonction de la difficulté de votre contrat. Évoluez aux travers de villes générées procéduralement, affrontez-y des gangs de bandits et chassez les fautes de frappe, seul ou en compagnie d'autres joueurs. Sir Pepe and the Goblins est un jeu de plateformes en 2.5D singulièrement facile à prendre en main mais qui vous donnera du fil à retordre. Mettez à mal vos ennemis en utilisant les compétences mises à votre disposition, sautez, échappez-vous et visez afin de progresser dans l'histoire et découvrir les mystères offerts dans cet univers inconnu. Vous interpréterez le rôle d'un guerrier intrépide, lequel a failli mourir au milieu d'une bataille après être tombé d'une falaise. Bien heureusement, une rivière au fort courant a amorti une chute qui aurait dû être mortelle. Sorti des eaux par une brave et courageuse princesse, elle vous conduit à un feu de camp pour que vous repreniez des forces avant de repartir au combat. VAARA est un jeu d'aventures à la troisième personne, s'inspirant de titres tels que Breath of the Wild ou encore Shadow of the Colossus, prenant place dans un univers fantastique dans lequel vous explorerez un mystérieux monde au milieu des nuages. Vous incarnez un aventurier, issu d'un peuple nomade, qui a passé sa vie à traverser les cieux, allant d'île en île à bord de son fidèle bateau. Guidé par un vieil homme, vous partez explorer les régions inconnues de votre monde à la découverte de ses secrets. Roll'Em est un jeu de course où votre habileté et votre dextérité seront mises à rude épreuve. Le principe est simple, vous contrôlez une bille avec laquelle vous devrez réaliser divers parcours, en évitant des pièges et obstacles, tout en étant en compétition contre d'autres joueurs, plus ou moins, talentueux. Votre objectif est simple puisque vous devrez être le premier à franchir la ligne d'arrivée.Comme son nom l'indique, Minigolf est jeu multijoueur, dynamique et amusant reprenant les concepts, bien connus, du mini golf. Jouez avec vos amis et tentez de réaliser les différents parcours proposés avec le moins de coups possibles.Bien évidemment, les quelques jeux énoncés ci-dessus ne sont que quelques expériences parmi tant d'autres. À vous de découvrir les multiples autres titres aux concepts exclusifs présents sur Core. Si jamais, par malheur, vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les plus de 20 000 jeux d'ores et déjà disponibles sur la plateforme, n'hésitez pas à tenter votre chance et à créer votre propre jeu grâce aux outils mis à disposition, accessibles à toutes et à tous qu'importe leur degré de connaissance ou leurs compétences.