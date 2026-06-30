Conan Exiles Enhanced lance une immense épopée narrative gratuite

Funcom et Inflexion Games annoncent une nouvelle ère pour Conan Exiles Enhanced. Dès le 21 juillet, les joueurs pourront plonger dans un arc narratif inédit en quatre parties. Au programme : des mystères enfouis, de nouveaux défis et une fonctionnalité très attendue par la communauté.

L'univers impitoyable du célèbre jeu de survie continue de s'étendre. Fort d'un succès retentissant avec le lancement le mois dernier de son édition améliorée, Conan Exiles s'apprête cette fois à recevoir une mise à jour majeure. Les développeurs promettent une aventure inédite qui plongera les survivants dans les tréfonds des Terres de l'Exil.

Un succès historique pour le jeu de survie

L'arrivée de l'édition améliorée a marqué un véritable tournant pour la franchise. Avec un pic impressionnant de 47 949 joueurs connectés simultanément, le titre a tout simplement pulvérisé ses affluences habituelles, puisqu'il faut remonter jusqu'à 018 pour voir de telles statistiques. Cette renaissance spectaculaire prouve que la formule de survie barbare séduit toujours autant, même des années après son apparition initiale sur le marché.

Face à cet engouement massif, les équipes de développement ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. Dennis Douthett, directeur de jeu associé chez Funcom, n'a pas caché sa satisfaction face à ce regain de popularité.

Nous sommes à la fois honorés et enthousiasmés par l'accueil réservé par les joueurs à Conan Exiles Enhanced. Cet incroyable accueil témoigne de l'importance de Conan Exiles pour d'innombrables joueurs, et du potentiel qu'il conserve, près de dix ans après le succès de son lancement en accès anticipé.













L'Héritage des Rois-Géants : une épopée en quatre actes

C'est en collaboration avec le studio Inflexion Games (Nightingale) que Funcom a façonné ce nouveau chapitre. Intitulé L'Héritage des Rois-Géants, cet arc narratif ambitieux se divisera en quatre parties distinctes. Le coup d'envoi sera donné le 21 juillet avec une première mise à jour entièrement gratuite. Trois autres chapitres suivront dans les mois à venir pour conclure cette trame inédite.

Leah Summers, directrice de la production chez Inflexion Games, souligne le travail conjoint réalisé pour étoffer la mythologie du jeu.

Nous avons conçu cet arc narratif et son gameplay pendant le développement de l'édition Enhanced, et sommes ravis de l'avoir réalisé en collaboration avec Funcom. Nous avons créé de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues qui enrichissent l'univers de Conan Exiles.

Dans ce premier volet, les aventuriers seront invités à explorer les entrailles de la Cité sans nom. C'est plus précisément dans les profondeurs des Salles cyclopéennes qu'ils feront la rencontre d'Akhamet. Ce nouveau personnage énigmatique poussera les explorateurs à déterrer les sombres secrets et les vestiges laissés par les anciens souverains de ces terres désolées.

Le retour très attendu de la réparation légendaire

Outre les ajouts scénaristiques et l'exploration de nouvelles zones souterraines, cette mise à jour apporte une modification majeure du gameplay. Les développeurs ont enfin écouté une requête récurrente de la communauté en réintroduisant la possibilité de réparer les objets légendaires.

Cachée dans les profondeurs, cette mécanique passe par l'utilisation d'une enclume spéciale. Les combattants pourront ainsi restaurer leur équipement d'élite usé par les nombreuses batailles, faisant de ce lieu de forge une destination absolument cruciale pour survivre aux menaces grandissantes. Depuis son lancement en accès anticipé en janvier 2017, le titre n'a cessé d'évoluer, et cette nouvelle étape confirme la volonté des créateurs de proposer une expérience toujours plus vaste et redoutable.

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