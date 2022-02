Conan Chop Chop : Une démo disponible sur PC et Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



S'il ne doit débarquer officiellement que dans une poignée de jours, le 1mars prochain, Conan Chop Chop peut d'ores et déjà être testé par les joueurs et les joueuses puisque. Pour être plus précis,propose aux joueurs de découvrir une interprétation décalée, voire un tantinet loufoque, de l'univers de Conan le Barbare. Ainsi, ils pourront faire équipe avec 3 autres personnes afin d'affronter et éliminer le mage, Thoth Amon. On peut compter sur des cartes générées de façon procédurale, un bestiaire varié, une multitude d'objets à piller, et bien d'autres surprises. Il est d'ailleurs possible de profiter de la démo, et du jeu selon sa version finale, en jouant avec des amis en ligne ou en local.. Le titre sera disponible sur PC, mais aussi sur consoles (PlayStation, Xbox et Nintendo Switch), après diverses péripéties, ayant eu pour cause le report de sa sortie de deux ans.