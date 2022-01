Les mises dans Coin Master, comment fonctionnent-elles ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour gagner encore plus de récompenses dans, vous pouvez mettre des mises plus importantes. Cependant, cela n'est pas à faire n'importe quand, puisque plus la mise est haute, plus votre dépense en tours le sera, ce qui n'est donc pas très bien si vous en avez peu. Afin de savoir exactement, voici quelques explications.Comme vous devez le savoir, les mises permettent d'augmenter les gains, en les multipliant par 2, 3, 10, 30, 50, 100, 250, 600, 800, à condition d'avoir assez de spins. En effet, si vous augmentez votre mise, la dépense des tours suivra, en toute logique, puisque c'est cette ressource qui vous permet de lancer la roue. C'est pour cela qu'il n'est pas forcément intéressant de mettre un multiplicateur à 30, si vous n'avez que quelques dizaines de tours en votre possession, pour ne pas tout dépenser d'un seul coup.Cependant, si vous avez une petite réserve, le jeu en vaut la chandelle, étant donné que les récompenses sont multipliées en fonction de la mise de départ. Ainsi, si vous avez utilisé une mise x10, votre gain en or, si vous tombez sur cette récompense, sera également multiplié par 10. Pour ce qui est des attaques et des pillages, les gains sont quant à eux multipliés une fois que l'action est terminée, toujours en suivant l'augmentation de la mise de départ.Lors d'événements spéciaux, le bouton de mise, disponible juste au-dessus du bouton pour lancer la roue, peut afficher des mises spéciales. Pensez également à toujours le remettre à x1, pour ne pas avoir de mauvaise surprise.Nous rappelons queest disponible uniquement sur les appareils iOS et Android. Vous pouvez, pour rappel récupérer chaque jour différents bonus, dont des tours et des pièces . Si vous ne souhaitez plus vous faire attaquer, sachez qu'il est possible de passer en mode invisible . Un animal vous permet également de réduire les attaques, il faut pour cela avoir fait éclore vos œufs auparavant.