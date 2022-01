Qu'est-ce que le mode fantôme dans Coin Master ?

Comment activer le mode fantôme et devenir invisible dans Coin Master ?

Sur Facebook, allez dans les paramètres, en cliquant sur la roue dentée, en haut à droite de votre écran.

Allez ensuite dans « Applications et sites web ».

Sélectionnez ensuite Coin Master.

Cliquez sur « Supprimer » afin que votre compte Facebook ne soit plus relié à votre jeu.

Lors du lancement de la prochaine partie, il vous sera demandé si vous souhaitez vous connecter. Refuser pour rejoindre en tant qu'invité.

Si vous êtes très souvent attaqué dans, vous pourriez avoir envie de, afin de ne plus perdre de pièces à la suite des attaques de vos amis, notamment. Le, ouen anglais, permet en effet d'être invisible et donc de limiter les attaques contre vos monuments ou le pillage de votre réserve de pièces, mais bien qu'intéressante sur la papier, la fonctionnalité n'est pas forcément utile, comme vous allez le voir.Leest simple, il sert à ne pas se faire attaquer par vos amis. Ainsi, si vous l'activez, vos pertes de pièces seront moindres et pourrez continuer à jouer, mais vous verrez que vous serez limité par vos actions, notamment pour récupérer des récompenses. Les utilisateurs ayant adopté leont signalé que les récompenses étaient beaucoup moins intéressantes, ce qui ne vaut donc pas forcément le coup, d'autant plus que d'autres joueurs peuvent toujours vous attaquer.Si vous souhaitez tenter l'expérience du, sachez que la marche à suivre est relativement simple. Tout se passe sur Facebook ou presque. Pour faire bref, voici une liste des actions à faire, et une série de captures d'écran pour les illustrer.Pour réactiver le mode normal, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Facebook. Il s'agit également d'un bon moyen pour retrouver votre progression, si jamais vous l'avez perdu.Nous rappelons queest disponible uniquement sur les appareils iOS et Android, et bien que cela puisse être tentant, il ne faut pas tricher . Si vous souhaitez progresser encore plus vite, vous pouvez profiter, chaque jour, d'un bonus quotidien de pièces et de tours . Enfin, sachez qu'il existe plusieurs sortes de mises , afin d'augmenter vos gains.