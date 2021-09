Coin Master : Quête viking, tous les détails de l'événement

La Quête viking dans Coin Master

Quand ont lieu les Quêtes viking ?

Pour casser la monotonie de, Moon Active n'hésite pas à lancer des événements temporaires. De temps à autre, tout au long de la semaine, les joueurs peuvent découvrir des événements spéciaux, lesquels permettent, très souvent, de repartir avec des bonus non négligeables dans le but de progresser encore plus vite. Lafait bien évidemment partie de ces événements exceptionnels, mais peut, peut-être, vous poser quelques problèmes.Le principe est assez simple. Lorsque l'événement est en ligne, vous avez la possibilité de remplacer les tours par des pièces. C'est-à-dire qu'au lieu de miser des tours au moment de tourner la roue, vous misez des pièces. En fonction de votre mission, que vous pouvez voir sur l'écran, il faudra gagner un certain nombre de pièces. Par exemple, sur nos captures d'écran ci-dessous, il fallait gagner un total de 1,5M de pièces pour débloquer le contenu du cadeau et passer à l'étape suivant.Toutefois, tout n'est pas si simple, puisque vous devez obtenir des combinaisons spéciales pour pouvoir gagner des pièces. Là aussi, vous verrez que tout est indiqué sur votre écran.Ensuite, en fonction de votre implication dans l'événement, vous allez pouvoir récolter jusqu'à 10 packs de bonus, lesquels sont, naturellement, de plus en plus intéressants pour vous, mais aussi de plus en plus durs à récupérer. L'ultime prix contient normalement une carte en or. En outre, sachez que toutes les pièces que vous gagnez en tournant la roue dans cet événement sont protégées pendant trois minutes, ce qui empêche les autres joueurs de vous les voler.Nous ne savons jamais quand laest lancée, mais une chose est sûre, nous y avons affaire au moins une fois par semaine, en général. Cela veut donc dire que si vous êtes un joueur régulier, vous n'aurez aucun mal à participer à l'événement, et à récupérer ces différents bonus.Pour le reste, sachez que vous pouvez récupérer, chaque jour, des tours et des pièces gratuitement dans Coin Master . Si vous faites partie des joueurs ayant de nombreuses cartes en double, vous pouvez également les échanger avec vos amis . Enfin, nous rappelons que la triche est interdite , en plus d'être quelque chose de dangereux pour vos téléphones.