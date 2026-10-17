Cémantix 1690 : Indices et solution, quel est le mot du 17 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 octobre 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Enfant de l'ombre, il naît sitôt que l'on franchit la ligne tracée par les sages.
Indice 2Le commettre est une offense à la couronne de l'ordre, punie par ceux qui portent la robe noire.
Indice 3Son parfum de fruit défendu séduit les brigands qui refusent de se soumettre aux textes de la nation.
Indice 4Il qualifie un acte que la morale réprouve et que le tribunal sanctionne sévèrement.
Indice 5Tout ce qui entre dans cette obscure catégorie doit se faire en cachette pour éviter la prison.
Indice 6On l'associe souvent à la contrebande, au vol ou à toute autre pratique formellement interdite.
Indice 7C'est l'adjectif qui désigne le contraire exact de ce qui est permis par le droit d'un pays.
Indice 8Qui est contraire aux textes juridiques et aux règlements en vigueur.
Solution du 17 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026Illégal
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)