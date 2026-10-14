Cémantix 1687 : Indices et solution, quel est le mot du 14 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Elle s'élève comme un mur invisible sur le chemin de la certitude, fendant l'air pour briser l'élan d'un discours.
Indice 2Fruit d'une pensée rebelle, elle se jette en travers de la route des évidences pour semer le trouble dans les esprits.
Indice 3Telle une pierre jetée dans l'engrenage de la conviction, elle force celui qui parle à suspendre son raisonnement.
Indice 4Dans l'arène de la justice, elle jaillit souvent de la bouche d'un avocat pour interrompre le fil d'un interrogatoire.
Indice 5Le magistrat suprême de la salle d'audience peut choisir de la rejeter ou de l'accepter, selon qu'il la trouve fondée ou non.
Indice 6Elle est le cri de celui qui refuse d'acquiescer et qui formule une contradiction face à ce qui vient d'être affirmé.
Indice 7Le célèbre héros au costume bleu d'un jeu vidéo d'enquête juridique la hurle en pointant son doigt vers le témoin.
Indice 8Argument ou raison que l'on oppose à une proposition ou à une affirmation dans le but de la réfuter.
Solution du 14 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026Objection
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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