Cémantix 1680 : Indices et solution, quel est le mot du 7 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le voyage discret de ce qui quitte l'ombre pour prendre possession de l'espace.
Indice 2Je suis l'échiquier où une force dispersée cherche soudain à trouver sa place.
Indice 3Je naîs d'un pli qui se défait, d'un potentiel qui s'étend et devient visible.
Indice 4On parle de moi lorsqu'une armée prend position sur un territoire.
Indice 5Dans l'informatique, je désigne la mise en place d'une application ou d'un service.
Indice 6Je transforme une préparation en quelque chose de réellement accessible et opérationnel.
Indice 7Je peux être progressif, massif, automatisé ou réalisé en plusieurs étapes.
Indice 8Je désigne l'action de mettre en place, de diffuser ou de rendre opérationnel quelque chose à un endroit ou auprès d'un ensemble d'utilisateurs.
Solution du 7 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 octobre 2026Déploiement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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