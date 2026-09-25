Cémantix 1668 : Indices et solution, quel est le mot du 25 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je rapproche deux ombres sans jamais les confondre.
Indice 2Deux chemins différents peuvent pourtant se rejoindre sur ce terrain.
Indice 3Je naîs lorsque l'on cherche ce qui peut se mesurer à une même référence.
Indice 4Je permets de mettre deux choses en parallèle.
Indice 5Je révèle qu'un objet peut être rapproché d'un autre.
Indice 6Je m'emploie lorsqu'on veut établir un parallèle entre plusieurs éléments.
Indice 7Je signifie qu'une chose peut être mise en relation avec une autre pour en observer les similitudes.
Indice 8Se dit de ce qui peut être rapproché d'une autre chose afin d'en comparer les caractéristiques.
Solution du 25 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 septembre 2026Comparable
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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