Cémantix 1661 : Indices et solution, quel est le mot du 18 septembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 18 septembre 2026 à 01h04
Retrouvez la solution Cémantix du 18 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1661 : Indices et solution, quel est le mot du 18 septembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 septembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 septembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 septembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je nais parfois d'une flamme, mais je peux vivre sans elle.


Indice 2Invisible voyageuse, je franchis les murs sans jamais les ouvrir.


Indice 3Plus je m'approche, plus ma présence se fait sentir sans que l'on me voie.


Indice 4Je fais fondre la glace et transpirer les hommes.


Indice 5Le soleil me répand généreusement en été.


Indice 6En hiver, on me recherche près du feu ou d'un radiateur.


Indice 7Mon absence fait grelotter, mon excès fait suffoquer.


Indice 8Je suis la sensation ou l'état produit par une température élevée.


Solution du 18 septembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 septembre 2026Chaleur


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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