Cémantix 1660 : Indices et solution, quel est le mot du 17 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un seuil entre deux mondes, où l'attente précède toujours le départ.
Indice 2Mes veines d'acier dessinent des chemins que l'on ne quitte presque jamais à pied.
Indice 3On me cherche quand l'on doit partir, mais me trouver trop tard peut tout faire manquer.
Indice 4Je peux être grande ou petite, mais je vois passer chaque jour des voyageurs.
Indice 5On y attend souvent quelques minutes, parfois beaucoup plus longtemps.
Indice 6Les trains s'y arrêtent pour laisser monter et descendre leurs passagers.
Indice 7Dans une ville, je peux porter le nom d'un quartier ou d'une destination célèbre.
Indice 8Lieu aménagé où les trains s'arrêtent pour accueillir ou déposer des voyageurs.
Solution du 17 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 septembre 2026Gare
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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