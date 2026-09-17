Cémantix 1660 : Indices et solution, quel est le mot du 17 septembre 2026 ?

Test Fire Emblem: Fortune's Weave, une aventure aussi riche que prenante

Après plusieurs années d'attente, Nintendo et Intelligent Systems reviennent avec Fire Emblem: Fortune's Weave, dix-huitième épisode principal de la saga et premier à débarquer exclusivement sur Nintendo Switch 2. Avec ses quatre héros et leurs parcours distincts, le titre propose une aventure tactique particulièrement riche autour des Jeux Héroïques.