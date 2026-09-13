Cémantix 1656 : Indices et solution, quel est le mot du 13 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais lorsque deux volontés se heurtent et que la paix quitte discrètement les lieux.
Indice 2Je peux dormir dans un regard, sans qu'un seul mot hostile ne soit prononcé.
Indice 3Je suis l'ombre qui s'installe lorsque la bienveillance trouve une porte fermée.
Indice 4Je suis souvent le premier signe qu'une personne ne vous veut pas du bien.
Indice 5On me ressent parfois envers quelqu'un sans pour autant passer à l'action.
Indice 6Je suis l'opposé de l'amitié et de la sympathie.
Indice 7Je peux rendre une discussion tendue et une relation difficile.
Indice 8Je désigne un sentiment ou une attitude de forte opposition, d'animosité ou de malveillance envers quelqu'un.
Solution du 13 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 septembre 2026Hostilité
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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