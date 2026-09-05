Cémantix 1648 : Indices et solution, quel est le mot du 5 septembre 2026 ?

Razer Clio X : ce drôle de coussin pourrait bien remplacer votre casque

Un an après la sortie du Clio premier du nom, qui équipe encore notre siège au quotidien, Razer dévoile une étonnante évolution avec le Clio X. Cette nouvelle version cherche davantage à se faire oublier en mêlant le confort d'un véritable coussin à une expérience audio pensée pour l'immersion.