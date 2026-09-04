Cémantix 1647 : Indices et solution, quel est le mot du 4 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je sépare sans être juge, je trace sans être géomètre et je garde ce qui est d'un côté loin de ce qui est de l'autre.
Indice 2Entre deux mondes, je demeure immobile, mais c'est mon absence qui laisse tout passer.
Indice 3On me franchit parfois pour rejoindre l'autre rive, mais mon rôle premier est précisément d'empêcher ce passage.
Indice 4Je peux être faite de bois, de métal, de pierre ou même de végétaux.
Indice 5On me trouve souvent autour d'un jardin, d'un terrain ou d'une propriété.
Indice 6Je protège un espace tout en permettant parfois de voir au travers.
Indice 7Je marque une limite entre deux espaces et peut servir à préserver l'intimité.
Indice 8Je suis une construction ou un dispositif qui sert à délimiter un terrain, un espace ou une propriété.
Solution du 4 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 septembre 2026Clôture
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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