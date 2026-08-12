Cémantix 1624 : Indices et solution, quel est le mot du 12 août 2026 ?

be quiet! dévoile son clavier Light Mount TKL et le Mousepad XL

be quiet! poursuit son développement dans les périphériques avec deux nouvelles références pensées pour accompagner les configurations gaming. Le fabricant allemand présente le Light Mount TKL, un clavier mécanique compact, ainsi que le Mousepad XL, un tapis de souris conçu pour offrir davantage d'espace.