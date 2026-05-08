Cémantix 1528 : Indices et solution, quel est le mot du 8 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais du silence des presses et des meules, là où la chair abandonne son essence sans jamais verser une larme.
Indice 2Sans moi, les rouages gémissent, les flammes s'étouffent et les saveurs restent prisonnières de leur sommeil.
Indice 3Je peux nourrir la lumière comme le palais, mais un simple éclat suffit parfois à faire de moi un danger.
Indice 4On me tire souvent des fruits, des graines ou des poissons pour profiter de mes nombreuses vertus.
Indice 5En cuisine, je transforme la texture des aliments et révèle certains goûts cachés.
Indice 6Je peux être d'olive, de tournesol ou encore essentielle selon l'usage que l'on me réserve.
Indice 7Liquide parfois épais, je suis utilisée aussi bien pour cuire, assaisonner, protéger ou lubrifier.
Indice 8Substance grasse liquide d'origine végétale, animale ou minérale servant notamment à l'alimentation, à l'entretien ou à l'industrie.
Solution du 8 mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 mai 2026Huile
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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