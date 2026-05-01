Cémantix 1521 : Indices et solution, quel est le mot du 1er mai 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er mai 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er mai 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce voile discret qui cache sans mentir, et qui parfois voyage sans jamais bouger.
Indice 2On me scelle pour garder un secret, mais je ne suis ni coffre ni serrure.
Indice 3Entre l'intérieur et le monde, je suis la frontière que l'on peut déchirer sans violence.
Indice 4Je peux contenir des mots, de l'argent ou des documents, sans jamais les comprendre.
Indice 5On me timbre souvent avant de me confier à un long voyage.
Indice 6Je protège ce qui est glissé en moi, tout en restant léger et pliable.
Indice 7Mon nom évoque l'action d'entourer ou de couvrir quelque chose.
Indice 8Objet généralement en papier, utilisé pour contenir et expédier une lettre ou des documents.
Solution du 1er mai 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er mai 2026Enveloppe
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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