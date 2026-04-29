Cémantix 1519 : Indices et solution, quel est le mot du 29 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce tapis vivant que foulent les pas, mais jamais je ne proteste, même quand le fer me tranche.
Indice 2Sans voix ni racine apparente pour l'œil distrait, je renais pourtant sans cesse là où l'on me croit vaincue.
Indice 3Compagne des vents et des saisons, je ploie sans rompre et verdis les silences de la terre.
Indice 4On me retrouve souvent dans les jardins, les champs ou au bord des routes.
Indice 5Les animaux comme les vaches ou les moutons se nourrissent souvent de moi.
Indice 6Je pousse rapidement et dois être régulièrement coupée dans les pelouses.
Indice 7Je suis généralement verte et recouvre le sol en fines tiges souples.
Indice 8Plante basse, non ligneuse, qui pousse en abondance sur le sol et forme souvent un tapis végétal.
Solution du 29 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 avril 2026Herbe
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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