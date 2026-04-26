Cémantix 1516 : Indices et solution, quel est le mot du 26 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 avril 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le miroir des intentions, je suis ce qui revient sans jamais partir, écho discret d'un geste lancé.
Indice 2Lorsque deux volontés se croisent, je tisse entre elles un lien invisible où chacun devient le reflet de l'autre.
Indice 3Je naîs du double mouvement, là où donner et recevoir cessent d'être opposés pour se répondre en silence.
Indice 4On me retrouve souvent quand une action ou un sentiment est partagé dans les deux sens.
Indice 5En mathématiques comme dans la vie, je désigne une relation qui fonctionne dans les deux directions.
Indice 6Je qualifie ce qui s'échange de manière équivalente entre deux personnes ou deux éléments.
Indice 7On parle d'amour ou de respect quand je suis présent entre deux individus.
Indice 8Qui s'exerce mutuellement entre deux personnes ou deux choses, dans un échange équilibré.
Solution du 26 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 avril 2026Réciproque
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)