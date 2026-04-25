Cémantix 1515 : Indices et solution, quel est le mot du 25 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans la chair du monde, je suis ce qui reste quand tout le reste s'efface, gardien discret d'une promesse enfermée.
Indice 2Invisible aux regards pressés, je suis pourtant l'origine muette de ce qui grandit et se multiplie.
Indice 3Au cœur des sphères vivantes ou célestes, je règne sans lumière, mais sans moi rien ne perdure.
Indice 4On me trouve au centre, souvent dur, parfois protégé par une enveloppe plus tendre.
Indice 5Les fruits me cachent jalousement, car je porte leur descendance.
Indice 6En science, je peux aussi être le centre d'un atome.
Indice 7On me retire parfois avant de manger, selon le fruit.
Indice 8Partie centrale, souvent dure, d'un fruit ou élément essentiel au cœur d'une chose.
Solution du 25 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 avril 2026Noyau
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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