Cémantix 1514 : Indices et solution, quel est le mot du 24 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand la force se dissout sans bruit, je suis l'ombre invisible qui ronge sans frapper.
Indice 2Je suis ce glissement discret où la puissance d'hier devient le doute d'aujourd'hui.
Indice 3Sans être chute, j'annonce pourtant la pente, là où l'élan perd son souffle.
Indice 4On me remarque quand quelque chose devient moins solide, moins intense ou moins efficace.
Indice 5Je peux toucher le corps, l'esprit ou même une économie.
Indice 6Je traduis une perte de vigueur ou de résistance.
Indice 7Mon contraire évoque la consolidation ou le renforcement.
Indice 8Action de diminuer en force, en intensité ou en solidité.
Solution du 24 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 avril 2026Affaiblissement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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