Cémantix 1501 : Indices et solution, quel est le mot du 11 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 avril 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 avril 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand les voix cessent de s'opposer et que les volontés se fondent en une seule, je naquis du silence des désaccords.
Indice 2Je ne divise jamais, car là où je me trouve, plusieurs esprits battent comme un seul cœur.
Indice 3Ni majorité, ni minorité : seulement une harmonie parfaite où nul ne s'écarte du chemin commun.
Indice 4On me rencontre souvent lors de votes où personne ne dit non.
Indice 5En assemblée, je signifie que toutes les personnes présentes pensent la même chose.
Indice 6Je qualifie une décision prise sans aucune opposition.
Indice 7Mon idée principale est celle d'un accord total entre tous.
Indice 8Qui exprime l'accord complet de toutes les personnes concernées, sans exception.
Solution du 11 avril 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 avril 2026Unanime
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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