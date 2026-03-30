Cémantix 1489 : Indices et solution, quel est le mot du 30 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 mars 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 mars 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans clé ni serrure, je voyage dans un palais d'air où mes routes sont invisibles aux yeux des hommes.
Indice 2Entre la terre et les nuages, je trace des lettres mouvantes que seul le vent sait lire.
Indice 3On m'écoute parfois annoncer l'aube, mais je n'ai jamais appris à parler la langue des hommes.
Indice 4Certains me peignent de mille couleurs, d'autres me voient filer dans le ciel en silence.
Indice 5Je construis ma maison dans les branches, souvent avec plus de patience que bien des bâtisseurs.
Indice 6Les hommes m'observent avec des jumelles quand je traverse les saisons pour chercher un climat plus doux.
Indice 7Mes ailes me portent dans les airs, et mon chant accompagne souvent les matins de printemps.
Indice 8Animal vertébré à plumes, doté d'ailes et d'un bec, appartenant à la classe des oiseaux.
Solution du 30 mars 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 mars 2026Oiseau
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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