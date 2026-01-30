Cémantix 1430 : Indices et solution, quel est le mot du 30 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je glisse silencieusement sur les mers, portant un trésor noir issu des entrailles de la Terre.
Indice 2Mon sillage trace la route d'un liquide précieux qui alimente les nations et fait tourner leurs moteurs.
Indice 3Je suis un géant flottant que l'on craint autant pour mes cargaisons que pour mes fuites possibles.
Indice 4Mes ponts et mes cales contiennent des milliers de tonnes de carburant liquide destiné aux raffineries.
Indice 5Je transporte le pétrole brut d'un continent à l'autre, reliant les puits aux raffineries.
Indice 6Je suis un type de navire spécialisé dans le transport de carburants et d'hydrocarbures.
Indice 7On m'aperçoit souvent dans les ports pétroliers ou sur les routes maritimes internationales.
Indice 8Je suis un navire conçu pour transporter de grandes quantités de pétrole ou d'hydrocarbures.
Solution du 30 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026Pétrolier
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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