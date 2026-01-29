Cémantix 1429 : Indices et solution, quel est le mot du 29 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la mémoire vivante du sang qui coule, celle qui relie hier à aujourd'hui.
Indice 2Deux générations me séparent de l'enfance que je berce encore.
Indice 3Mon amour n'est pas premier, mais il est souvent le plus indulgent.
Indice 4Je raconte le passé mieux que quiconque et protège sans jamais commander.
Indice 5Je suis la mère de l'un de tes parents.
Indice 6Chez moi, les règles sont plus souples et les douceurs plus nombreuses.
Indice 7On m'appelle souvent mamie, mémé ou bonne-maman.
Indice 8Je suis la femme qui est la mère du père ou de la mère d'une personne.
Solution du 29 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 janvier 2026Grand-mère
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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