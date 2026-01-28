Cémantix 1428 : Indices et solution, quel est le mot du 28 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'héritier discret d'un trône qui m'attend dans l'ombre des palais.
Indice 2Mon nom évoque pouvoir et prestige, même si je ne règne pas encore.
Indice 3Je porte souvent la couronne dans les histoires avant de la mettre sur ma tête.
Indice 4Fils d'un roi ou d'une reine, je grandis sous l'œil attentif des conseillers.
Indice 5Certains me connaissent pour mes titres et mes voyages dans d'autres royaumes.
Indice 6On m'associe aux contes, aux châteaux et parfois aux histoires d'amour interdites.
Indice 7Je suis un membre de la famille royale, juste en dessous du roi ou de la reine.
Indice 8Je suis une personne de rang royal, souvent fils ou fille d'un souverain, et héritier potentiel du trône.
Solution du 28 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 janvier 2026Prince
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
Indices beaucoup trop simples à mon goût. Trouvé dès le premier