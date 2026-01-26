Cémantix 1426 : Indices et solution, quel est le mot du 26 janvier 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 janvier 2026 à 00h48
Retrouvez la solution Cémantix du 26 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1426 : Indices et solution, quel est le mot du 26 janvier 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 janvier 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis un petit fragment d'or ou d'argent qui a fait trembler les poches des marchands.


Indice 2Autrefois, on me comptait à la main pour mesurer la richesse d'un royaume.


Indice 3Je suis si petit qu'on me néglige souvent, mais je peux, accumulé, faire fortune.


Indice 4Mes frères se nomment centimes, deniers ou pièces, et je circule dans toutes les bourses.


Indice 5Je suis un ancien mot pour désigner une monnaie utilisée avant l'euro.


Indice 6On me retrouve souvent dans les expressions populaires pour parler de peu d'argent.


Indice 7Je suis une pièce de monnaie française, aujourd'hui disparue, qui valait une fraction de franc.


Indice 8Je suis une ancienne unité monétaire française, petite pièce ou fraction d'un franc.


Solution du 26 janvier 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026Sou


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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