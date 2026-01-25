Cémantix 1425 : Indices et solution, quel est le mot du 25 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une reine placide des prairies, dont la lenteur cache une richesse insoupçonnée.
Indice 2Mon existence paisible rythme les campagnes, tandis que l'homme dépend silencieusement de mes bienfaits.
Indice 3Sans jamais quitter la terre ferme, je nourris des générations entières par ce que je produis.
Indice 4Je vis en troupeau, je rumine longuement, et mon regard semble ignorer le tumulte du monde.
Indice 5On m'associe aux champs verdoyants, aux cloches autour du cou et à l'agriculture traditionnelle.
Indice 6Je suis un animal domestique élevé principalement pour mon lait, parfois pour ma viande.
Indice 7Je fais « meuh » et je suis souvent représentée avec des taches noires et blanches.
Indice 8Je suis un mammifère herbivore domestiqué, appartenant à l'espèce bovine, élevé par l'homme pour ses produits.
Solution du 25 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 janvier 2026Vache
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
bonjour, je suis déçu de la qualité de vos réponses. Elles ne sont pas à jour et ne correspondent pas à ce que je veux savoir. ce n'est pas méchant mais j'étais impatient de savoir la réponse et actuellement je me sens vide et triste de ne pas savoir la réponse ; j'espère que vous remédierez à cela dans les plus brefs délais afin de régler ces problèmes de grandes envergures et de faute professionnelle grave, Bravo Macron. Allez vous faire foutre bande de raclure