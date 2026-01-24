Cémantix 1424 : Indices et solution, quel est le mot du 24 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le messager silencieux qui traverse les mondes sans jamais appartenir pleinement à l'un d'eux.
Indice 2Né de la lumière et de la foi, je n'ai ni chair ni destin terrestre.
Indice 3On me prête des ailes pour symboliser ce que l'homme ne peut atteindre seul.
Indice 4Je veille, j'annonce ou je protège, selon les récits et les croyances.
Indice 5On me retrouve dans de nombreuses religions comme serviteur ou intermédiaire du divin.
Indice 6Je suis souvent représenté sous une forme humaine ailée, symbole de pureté et de bienveillance.
Indice 7On m'associe au ciel, à la protection et à la bonté.
Indice 8Je désigne un être spirituel surnaturel, généralement considéré comme messager ou serviteur de Dieu dans les traditions religieuses.
Solution du 24 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 janvier 2026Ange
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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