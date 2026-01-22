Cémantix 1422 : Indices et solution, quel est le mot du 22 janvier 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 22 janvier 2026 à 00h06
Retrouvez la solution Cémantix du 22 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1422 : Indices et solution, quel est le mot du 22 janvier 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 janvier 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis celui qui avance sans certitude, porté uniquement par l'espoir d'un oui.


Indice 2Ma force ne réside pas dans le pouvoir, mais dans l'attente d'une réponse qui ne m'appartient pas.


Indice 3Je tends la main avant même de savoir si quelqu'un la saisira.


Indice 4J'existe dès lors qu'une requête est formulée et qu'une décision reste suspendue.


Indice 5Je peux solliciter un emploi, une aide, une autorisation ou un droit.


Indice 6Mon statut dépend entièrement de celui à qui je m'adresse.


Indice 7Je suis la personne qui formule officiellement une demande.


Indice 8Je désigne quelqu'un qui demande quelque chose à une autorité, une institution ou une autre personne.


Solution du 22 janvier 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026Demandeur


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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