Cémantix 1412 : Indices et solution, quel est le mot du 12 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le feu secret qui pousse l'esprit à atteindre ce qui semble impossible.
Indice 2Sans moi, les sommets restent inaccessibles et les rêves s'éteignent dans l'ombre.
Indice 3Je grandis dans le cœur silencieux et guide chaque pas vers la réussite.
Indice 4On me reconnaît chez ceux qui refusent la médiocrité et cherchent toujours plus haut.
Indice 5Je peux inspirer la gloire ou devenir source d'insatisfaction permanente.
Indice 6Je pousse quelqu'un à travailler dur pour obtenir pouvoir, succès ou reconnaissance.
Indice 7Je suis le désir intense d'accomplir de grandes choses et de progresser dans la vie.
Indice 8Je suis la volonté forte de réussir, de réaliser ses objectifs ou d'atteindre un statut élevé.
Solution du 12 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026Ambition
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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