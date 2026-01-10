Cémantix 1410 : Indices et solution, quel est le mot du 10 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la trace laissée par l'effort lorsqu'il dépasse l'ordinaire et frôle l'exception.
Indice 2On me mesure sans jamais me voir, mais je décide pourtant de la victoire ou de l'échec.
Indice 3Je nais quand le potentiel rencontre l'exigence, au moment précis où tout peut basculer.
Indice 4Qu'elle soit sportive, artistique ou technique, je compare toujours ce qui est fait à ce qui était possible.
Indice 5On parle souvent de moi pour juger l'efficacité d'une personne, d'une machine ou d'une équipe.
Indice 6Je peux être évaluée par un score, un temps, un résultat ou un niveau atteint.
Indice 7Je désigne le fait de bien faire, très bien faire, ou mieux que les autres.
Indice 8Je suis le niveau de résultat atteint par une action, un travail ou une activité, mesuré selon des critères précis.
Solution du 10 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026Performance
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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