Cémantix 1409 : Indices et solution, quel est le mot du 9 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'équilibre fragile entre le possible et le certain, là où l'esprit hésite sans trancher.
Indice 2Je murmure à l'avenir sans jamais lui imposer sa forme définitive.
Indice 3On me pressent plus qu'on ne me démontre, car je vis dans l'ombre des certitudes.
Indice 4Je qualifie ce qui a de fortes chances d'arriver sans pouvoir être affirmé avec assurance.
Indice 5On m'utilise souvent dans les hypothèses, les prévisions ou les raisonnements logiques.
Indice 6Je suis plus crédible que le possible, mais moins sûr que le certain.
Indice 7Je désigne ce qui a de grandes chances d'être vrai ou de se produire.
Indice 8Je qualifie un fait ou un événement qui a une forte probabilité de se réaliser sans être absolument sûr.
Solution du 9 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 janvier 2026Probable
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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