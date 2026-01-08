Cémantix 1408 : Indices et solution, quel est le mot du 8 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le passage invisible entre ce qui était et ce qui ne sera plus jamais identique.
Indice 2Sans bruit, je modifie l'essence même des choses, tout en laissant croire qu'elles sont restées les mêmes.
Indice 3Je suis le voyage silencieux d'une forme vers une autre, sans retour possible.
Indice 4Qu'elle soit lente ou brutale, je marque toujours une rupture entre un avant et un après.
Indice 5Je peux toucher un objet, un être vivant, une idée ou une situation.
Indice 6On parle de moi lorsqu'un changement profond s'opère, et pas seulement d'une simple modification.
Indice 7Je fais passer quelque chose d'un état initial à un état nouveau.
Indice 8Je désigne le fait de changer la nature, la forme ou l'état d'une chose de manière durable.
Solution du 8 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026Transformation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (6)
Vos indices sont parfaits ! Merci beaucoup
je comprends que c'est bientôt le tournoi de rugby, donc il y aura des essais,....et des transformations!!!
Les indices du jour ne correspondent pas au mot : ils n'ont rien à voir entre "construction" et "transformation "...
Aucun rapport entre les indices et le mot du jour. Merci pour la perte de temps !
Bonjour,
🤔 Vos indices n'ont aucun rapport avec le mot du jour.
Bonsoir,
Je crois que vous vous êtes trompés dans les indices parce que là franchement il n'y a aucun rapport.
Bonne soirée !