Cémantix 1401 : Indices et solution, quel est le mot du 1er janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui avance à tes côtés sans partager ton sang mais souvent ton combat.
Indice 2Ni frère ni ami au sens intime, je nais pourtant de l'épreuve commune ou du chemin partagé.
Indice 3On m'emploie quand l'individu s'efface au profit du groupe et de la cause collective.
Indice 4Je désigne celui avec qui l'on travaille, lutte ou apprend, uni par une même situation.
Indice 5On m'utilise souvent à l'école, à l'armée ou dans les mouvements politiques.
Indice 6Je suis un partenaire du quotidien, lié à toi par une activité commune.
Indice 7Je suis quelqu'un avec qui tu partages une classe, un travail ou un engagement.
Indice 8Je désigne une personne qui fait partie du même groupe que soi et avec laquelle on partage une activité, une situation ou un objectif commun.
Solution du 1er janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026Camarade
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (2)
S'il y a un décalage c'est que vous êtes sur le mauvais article. Faites bien attention d'être sur le cémantix du jour et pas celui de la veille
parfois décalage entre la vraie solution et le jeu....ou retard de solution de 1 jour. Résultat pas d'indice adapté