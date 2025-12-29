Cémantix 1398 : Indices et solution, quel est le mot du 29 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le sommet invisible vers lequel beaucoup montent, mais que peu atteignent.
Indice 2On me reconnaît sans toujours me nommer, car je me distingue naturellement du reste.
Indice 3Je suis la minorité qui concentre l'excellence, souvent admirée, parfois contestée.
Indice 4Je rassemble ceux qui se démarquent par leurs compétences, leur pouvoir ou leurs performances.
Indice 5Dans le sport, la politique ou la société, je représente le niveau le plus élevé.
Indice 6On parle de moi pour désigner les meilleurs d'un groupe ou d'une discipline.
Indice 7Je qualifie un petit nombre de personnes considérées comme supérieures aux autres.
Indice 8Je désigne le groupe restreint formé des individus jugés les plus remarquables, influents ou performants dans un domaine donné.
Solution du 29 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025Élite
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
sympa et demande de la réflexion et du vocabulaire. échange en groupe est plus productif au succès.