Cémantix 1397 : Indices et solution, quel est le mot du 28 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre qui achève la lumière, la pièce manquante qui rend le tout entier.
Indice 2Sans moi, certains ensembles perdent leur équilibre et leur harmonie disparaît.
Indice 3Je me cache dans les contrastes et les oppositions pour créer la perfection.
Indice 4Je peux être invisible mais indispensable, comme la note qui complète un accord.
Indice 5On me retrouve en couleurs, en angles ou dans des relations qui s'enrichissent mutuellement.
Indice 6Je désigne ce qui s'ajoute pour rendre quelque chose entier ou complet.
Indice 7Je suis ce qui remplit ce qui manque pour que l'ensemble soit cohérent.
Indice 8Je suis ce qui vient compléter ou s'ajouter à quelque chose pour le rendre entier, total ou équilibré.
Solution du 28 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025Complémentaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (2)
spécifique, différent et surtout professionnel tous les 3 au dessus de 982/1000 je vois aucun rapport avec complémentaire..??
Les mots proches étaient assez loin de la réponse :/ Des mots comme "formation, professionnel, compétence, activité" était très haut mais je ne vois pas vraiment le rapport...